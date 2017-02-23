Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerin düzenlediği ‘PanHayır’ isimli etkinliğe polis Kürtçe şarkılar çaldığı gerekçesiyle müdahale etti. Oysa çalan, ünlü dizi Narcos’un müzikleri arasıda yer alan İspanyolca bir şarkıydı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerin düzenlediği “PanHayır” isimli etkinlikte, ‘Narcos’ isimli ünlü dizinin müzikleri arasında da yer alan İspanyolca şarkılar çalınırken, bu şarkıları Kürtçe sanan bir polis amiri tepki gösterdi. Öğrenciler de şarkının İspanyolca olduğunu ama Kürtçe dinlemek isterlerse bunun da hakları olduğunu söyledi. Polis daha sonra müdahale ederek etkinliği dağıttı.

Kanun Hükmünde Kararname’lerle ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını konu alan Narcos dizisinin müzikleri arasında yer alan İspanyolca şarkılar da çaldılar.

Bu esnada bir polis amiri, öğrencilere Kürtçe propaganda yaptıklarını ve bunun suç olduğunu söyledi.

Polis amirinin sözlerine tepki gösteren öğrenciler ise müziğin İspanyolca olduğunu ama Kürtçe müzik de dinleyebileceklerini, bunun hakları olduğunu söyledi.

Polis bir süre sonra etkinliğe müdahale ederek öğrencileri dağıttı.