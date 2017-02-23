Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik nefret ve zulüm kadınları ve çocukları merkeze aldı.Son günlerde gelen haberler ise vicdanları yaraladı. Babaları cezaevinde tutuklu olan birçok çocuğun annesi eşlerini ziyaret ederken tutuklanıyor. Amaç ise eşleri itirafçı yapmak. Babalarından ayrı oldukları için yetim olan çocuklar ise annelerinden de koparılarak adeta öksüz bırakılıyor. İşte onlardan bazıları,

7 aydır devam eden baba hasretine şimdi de anne hasreti eklendi

Denizli’de Gülen cemaatine yönelik kitlesel operasyonlarda 7 aydır baba hasreti çeken çocukların anneleri de tutuklanarak cezaevine gönderildi Hilal C. ilkokul 1. sınıfta ve 5. sınıfta okuyan iki çocuk annesi. Eşi yaklaşık 7 aydır tutuklu.Kıyım operasyonları kapsamında, 18 Şubat Cuma günü anne Hilal C. Ankara’daki evinden alınıp Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.7 aydır baba hasreti çeken çocuklar şimdi de annelerinden koparıldılar.

Eşini itirafçı yapabilmek için cezaevi ziyaretinde bayan öğretmeni tutukladılar

14 Şubat 2017 günü emekli öğretmen Meryem Yazırlı, eşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Ali Yazırlı’yı tutuklu bulunduğu cezaevine ziyarete gitti. Hakkında adli kontrol kararı bulunan Meryem Yazırlı ziyaret esnasında tutuklandı.Hiçbir şekilde kaçma şüphesi olmayan kadınların özellikle cezaevi ziyareti sırasında keyfi bir şekilde gözaltına alınması dikkat çekiyor. Bu uygulamanın tutuklu eşleri baskı altına alarak itirafçılığa zorlamak için yapıldığı değerlendiriliyor. Ayrıca, babaları da tutuklu olan küçük yaştaki çocukların, annelerinden de ayrılmalarının oluşturacağı psikolojik etki ve travmalar hiçbir şekilde hesaba katılmıyor.

Diğer yandan Konya Ereğli’de 7 aydır tutuklu bulunan eşi İbrahim Aslan’ı ziyarete giden Nazan Aslan, 16 Şubat 2017 günü gözaltına alındı. Özel bir okulda Türkçe öğretmenliği yapan Nazan Aslan ve aynı okulda muhasebeci olan eşi, kitlesel kıyım sürecinde işini kaybedenler kervanına katılmışlardı. Sonrasında İbrahim Aslan’ın özgürlüğü de elinden alındı. Nazan Aslan ise eşinin tutuklanması sonrasında ailesini ziyaret için gittiği Sakarya ‘da gözaltına alınmıştı. Ereğli Savcılığı tarafından SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Aslan çiftinin birisi 10, diğeri 6 yaşında olmak üzere 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Babalarından uzun süredir ayrı düşen çocuklar, şimdi de annelerinden ayrı kalmanın şokunu ve üzüntüsünü yaşıyor.