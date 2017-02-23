Yeni Bakanlar (soldan sağa): Rovana Plumb (AB Fonları Bakanı), Alexandru Petrescu (Ticaret ve Orta – Küçük İşletmeler Bakanı), Mihai Tudose (Ekonomi Bakanı) ve Toader Tudorel (Adalet Bakanı)
Adalet Bakanı Toader Tudorel

Yaklaşık iki ay önce kurulan Sorin Grindeanu Hükümeti, biri dışarıdan olmak üzere 4 yeni bakanla yola devam edecek. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in imzaladığı yeni kararname ile atanan 4 yeni isim, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda (Cotroceni) düzenlenen yemin töreninden sonra göreve başladı.

AB Fonları Bakanı Rovana Plumb

Tartışmalı yolsuzluk yasası ile gelen tepkiler üzerine istifa eden Florin Iordache’nin yerine bağımsız bir isim olan eski yargıç Toader Tudorel atandı. Yaş (Iaşi) Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi rektörlüğü de yapan 56 yaşındaki Adalet Bakanı Tudorel, aynı zamanda eski Anayasa Mahkemesi yargıcıydı. Uzmanlar, Hükümetin Adalet Bakanlığına bağımsız bir isim atayarak kamuoyunda oluşan tansiyonu hafiflletmeyi hedeflediği belirtildi.

Ticaret ve Orta – Küçük İşletmeler Bakanı Alexandru Petrescu

Yemin ederek göreve  başlayan diğer isimler ve bakanlıkları ise şöyle: Rovana Plumb (AB Fonları Bakanı), Alexandru Petrescu (Ticaret ve Orta – Küçük İşletmeler Bakanı) ve Mihai Tudose (Ekonomi Bakanı)

Ekonomi Bakanı Mihai Tudose

Törende bir konuşma yapan ve yeni kabine üyelerini tektek tebrik eden Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bakanların vatandaşların önceliklerini dikkate alarak görev yapacaklarına inandığını belirtti.

Törende, Başbakan Sorin Grindeanu’nun yanı sıra, Parlamento Başkanı ve PSD Genel Başkanı Liviu Dragnea ile Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu da hazır bulundu.

Yeni kabine üyelerini tek tek tebrik eden Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bakanların vatandaşların önceliklerini dikkate alarak görev yapacaklarına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı ile Hükümet üyeleri arasındaki tansiyon yumuşadı: Yemin töreninde, Başbakan Sorin Grindeanu’nun yanı sıra, Parlamento Başkanı ve PSD Genel Başkanı Liviu Dragnea ile Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, parlamento ve senato başkanları ile hükümet üyeleri ile tek tek tokalaşarak yeni kabineye başarılar diledi.

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