Yaklaşık iki ay önce kurulan Sorin Grindeanu Hükümeti, biri dışarıdan olmak üzere 4 yeni bakanla yola devam edecek. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in imzaladığı yeni kararname ile atanan 4 yeni isim, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda (Cotroceni) düzenlenen yemin töreninden sonra göreve başladı.



Tartışmalı yolsuzluk yasası ile gelen tepkiler üzerine istifa eden Florin Iordache’nin yerine bağımsız bir isim olan eski yargıç Toader Tudorel atandı. Yaş (Iaşi) Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi rektörlüğü de yapan 56 yaşındaki Adalet Bakanı Tudorel, aynı zamanda eski Anayasa Mahkemesi yargıcıydı. Uzmanlar, Hükümetin Adalet Bakanlığına bağımsız bir isim atayarak kamuoyunda oluşan tansiyonu hafiflletmeyi hedeflediği belirtildi.

Yemin ederek göreve başlayan diğer isimler ve bakanlıkları ise şöyle: Rovana Plumb (AB Fonları Bakanı), Alexandru Petrescu (Ticaret ve Orta – Küçük İşletmeler Bakanı) ve Mihai Tudose (Ekonomi Bakanı)

Törende bir konuşma yapan ve yeni kabine üyelerini tektek tebrik eden Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bakanların vatandaşların önceliklerini dikkate alarak görev yapacaklarına inandığını belirtti.

Törende, Başbakan Sorin Grindeanu’nun yanı sıra, Parlamento Başkanı ve PSD Genel Başkanı Liviu Dragnea ile Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu da hazır bulundu.