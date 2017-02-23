15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan ve tutuklanan Mehmet Dişli’nin, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ortak arsa aldığı iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal önemli bir iddia gündeme getirdi.

Sözcü’nün haberine göre, Tanal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Tümgeneral Mehmet Dişli’nin “Ortak villa arsası” satın aldıklarını öne sürdü.Tanal, arsanın Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde olduğunu da söyledi. Sakaryalı olan ve halen tutuklu bulunan Tümgeneral Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli de AKP Sakarya milletvekili.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahmut Tanal, “Elimde böyle bir bilgi var. Cevap alana kadar sormaya devam edeceğim. Hulusi Akar’ın bu soruya yanıt vermesi lazım. Sormaya da devam edeceğim. İnsan kiminle birlikte arsa, ev alır. Emeklilik döneminde komşuluk yapmak için alındığı söyleniyor. İhbar bu şekilde. İnsan kiminle komşuluk yapmak ister. Ruhen ve fikren anlaştığı kişilerle. Eğer böyle bir şey varsa başka ilişkileri gündeme getirir. Aslında Akar’ın kendisinin konuşması lazım. Konuşmaz ise sükut ikrardan mı gelir diyeceğiz. Hayatın olağan akışına göre biri soru soruyor ise, sizin de uzaktan yakından bir alakanız yok ise, yanıtlarsınız. Ben bir soru soruyorum, cevabını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay, iddiaları yalanladı

TSK’dan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın hiçbir şekilde iddia edildiği gibi Sakarya Pamukova bölgesinde üzerine kayıtlı arsa yoktur” iddiasına yer verilen açıklamada, “Bu konuda yapılan açıklamalar maksatlı ve gerçek dışıdır” denildi.