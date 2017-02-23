Almanya’da görev yapan imamların bu ülkedeki Gülen cemaati mensuplarına yönelik casusluk yaptığı iddiaları nedeniyle tepkilerin odağında olan DİTİB’in Eyalet Birlikleri Koordinatörü Murat Kayman istifa etti.

İmamlara yönelik casusluk iddiaları nedeniyle üzerindeki siyasi baskılar artan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Eyalet Birlikleri Koordinatörü Murat Kayman istifa etti. Aynı zamanda DİTİB’in Kuzay Ren-Vestfalya eyaletinin Yönetim Kurulu’nda olan Murat Kayman, DİTİB’den ayrıldığını kendi blogundan duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe servisinin haberine göre Kayman, Almanca yaptığı açıklamasında “DİTİB’deki tüm yol arkadaşlarıma çok farklı ve ilginç bağlamlarda, her zaman kolay olmayan, ama yapıcı ve verimli işbirliği için teşekkür ediyorum ve DİTİB’e gelecekte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayman, DİTİB’deki görevinin yanı sıra eyaletteki İslam Diyalog Forumu ve federal çaptaki politik görüşmelerden de geri çekildiğini duyurdu.

Daha öncesinde ise Kölner Stadt-Anzeiger ve Rheinische Post gazeteleri Kayman’ın istifasını duyurmuş ve bu istifayı “DİTİB’in Ankara ile bağlarını daha da güçlendireceğine bir işaret” olarak yorumlamışlardı. Haberde, Kayman’ın DİTİB içerisinde, Türk devletinden yapısal bir ayrılığı savunan çizginin temsilcilerinden biri olarak kabul edildiğine yer verilmişti. (DW)