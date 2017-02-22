Cumhurbaşkanı Recep.T. Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle 8 gündür gözaltında bulunan piyanist Dengin Ceyhan tutuklandı.

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla bir haftayı aşkın süredir gözaltında bulunan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Dengin Ceyhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Dengin Ceyhan, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evine yapılan bir baskınla gözaltına alınmıştı.

Ceyhan, Gezi Parkı protestoları sırasında, piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti. Gezi anmaları etkinliklerinde konserlerine devam eden Ceyhan, ayrıca Soma’da hayatını kaybeden madencilerin bu yıl üniversiteye başlayacak çocuklarına üniversite hayatları boyunca burs vermeyi hedefleyen ve 7 ilde yapılması planlanan “Piano for Soma” etkinliklerinde de piyanosuyla yer almıştı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un bir suikast sonucu öldürüldüğü Ankara Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi’nin yeniden açıldığı gün, Karlov’un anısına verilen konserde de piyanist Dengin Ceyhan şarkılara piyanosuyla eşlik etmişti.

Bu arada Ceyhan’ın adliyede çekilen kelepçeli fotoğrafları da sosyal medyada tepkiyle karşılandı.