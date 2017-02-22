22 yıl önce Romanya’ya ilk hicret etme bahtiyarlığını yaşayan Hizmet erlerinden Orhan Öztürk, ebedi aleme göç etti.

1995 yılında Romanya’ya gelen Öztürk, yaklaşık 5 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Her 6 ayda bir Türkiye’ye gitmesi gereken Öztürk, yaşanan ağır süreç nedeniyle kontrollerini geciktirdi. Hastalığı vücudunun diğer bölgelerine de sıçradı. Böbreğinin birisi iflas eden Öztürk, son ameliyattan çıkamayarak Hakk’ın Rahmetine kavuştu.

Romanya’nın Köstence ilinde esnaf olarak hayatını sürdüren 48 yaşındaki Orhan Öztürk, iki çocuk babasıydı.

Hizmet yolunda koşturması ile tanınan Öztürk’ün naaşı, Tekirdağ (Çerkezköy)’de toprağa verildi. Allah rahmet etsin.