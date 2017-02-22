HDP’nin kasım ayından beri tutuklu olan eş başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğini düşürdü.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın Anayasa’nın 84. maddesine göre, Yüksekdağ’ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkındaki tezkeresini okuttu.

Tezkerede, Anayasa’nın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Twitter’dan yaptığı açıklamada kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Figen Yüksekdağ, ‘terör’ suçlamasıyla tutuklandığı kasım ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.

DEMİRTAŞ’A DA HAPİS CEZASI

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 5 ay hapis cezası verildi. Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ı “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılamaktan” hapse mahkûm etti.

Halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında 19 Mart 2016 günü Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde yapılan Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşma nedeniyle dava açılmıştı.

Doğubayazıt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasına Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme, Selahattin Demirtaş’ı, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak”tan 5 ay hapis cezasına çaptırdı. Demirtaş’a verilen ceza ertelenmedi.