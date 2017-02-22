CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mardin’in Nusaybin ilçesi Koruköy’ünde 12.gününe giren sokağa çıkma yasağı ve söz konusu köyde yaşanan hak ihlalleri iddialarına bugün kendi twitter hesabından bir fotoğraf yayınlayarak Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Tanrıkulu, söz konusu kişinin Koruköy’ünde ikamet eden Abdi Aykut, olduğunu ve gördüğü işkence ile ilgili işlem yapılım yapılmayacağını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.