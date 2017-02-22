AKP hukuku: Köy meydanında işkence
Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı (Xerabê) Koruköy’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12.gününe girdi. 4 kişinin öldüğü, onlarca kişinin gözaltına alındığı ve köylülere köy meydanında işkence yapıldığı ileri sürüldü.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mardin’in Nusaybin ilçesi Koruköy’ünde 12.gününe giren sokağa çıkma yasağı ve söz konusu köyde yaşanan hak ihlalleri iddialarına bugün kendi twitter hesabından bir fotoğraf yayınlayarak Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.
Tanrıkulu, söz konusu kişinin Koruköy’ünde ikamet eden Abdi Aykut, olduğunu ve gördüğü işkence ile ilgili işlem yapılım yapılmayacağını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta, Abdi Aykut olduğu belirtilen köylünün yoğun işkenceye maruz kaldığı görülüyor. Köylünün kafa kısmında kırıkların olduğu görülürken, yüzü de aldığı darp nedeniyle kanlar içerisinde.
Mardin Valisi dün yaptığı açıklamada “köyde hukuka uygun hareket edildiğini” söylemişti.