Hemşire Ayşe Büyükgezirci, 6 aylık bebeğiyle birlikte Tekirdağ Savcısı Sedat Taş’ın talimatıyla gözaltına alındı. İki gün Balıkesir’de soğuk bir nezarethanede tutulan anne ve bebek, zırhlı tutuklu nakil aracıyla Balıkesir’den Tekirdağ’a götürüldü. 460 km yol 7 saate yakın sürdü. Anne ve bebeği Tekirdağ’da 5 gündür nezarette tutulmaya devam ediyor. Anne hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor. Ciğerlerinde ödem olan sürekli kan iğnesi vurulması gereken bebek ise annesi ile birlikte.

İhbarlarla hedef yapıldı

Ayşe Büyükgezirci, hakkında yapılan bir ihbar nedeniyle hamileyken Kocaeli Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Problemli bir hamilelik geçiren ve hakkında hiçbir delil bulunmayan Büyükgezirci, haftada üç gün karakola gidip imza vermek suretiyle Adli Kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bebeği hasta

Haftada üç gün karakola gidip imza veren Ayşe Büyükgezirci yaşadığı strese dayanamayarak erken doğum yaptı. Yavuz Selim ismi verilen bebeğin erken doğum nedeniyle ciğerlerinde ödem oluştu ve ciddi kansızlık problemiyle karşılaştı. Hastalığı tedavi aşamasında olan bebeğe, doğduğundan beri her hafta kan iğnesi yapılıyor.

Aynı suçtan yeni soruşturma

Bebeğin ve annenin tedavisi sürerken Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı da Ayşe Büyükgezirci hakkında soruşturma başlattı. Aynı suçlamayla iki farklı şehirde hakkında soruşturma yürüyen Büyükgezirci’nin avukatı duruma itiraz etti. Ancak Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı gözaltı kararı çıkardı. Büyükgezirci’nin avukatı, müvekkilinin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını, bebeğinin sağlık sorunları ve bakıma muhtaç raporu bulunduğunu, zaten haftada üç gün karakola giderek imza verdiğini, bu nedenle ifadesinin talimatla Balıkesir’den alınması gerektiğini belirterek duruma itiraz etti.

Savcı görmezden geldi

Ancak Tekirdağ Savcısı Sedat Taş, Balıkesir Tıp Fakültesi’nin vermiş olduğu raporları, aynı suçlamayla başka bir şehirde zaten yargılanıyor oluşunu ve adli kontrolün varlığını görmezden gelerek, Ayşe Büyükgezirci’yi gözaltına aldırdı.

Bebeğiyle gözaltında

9 ve 13 yaşlarında iki çocuğu daha bulunan Ayşe Büyükgezirci, 6 aylık bebeği Yavuz Selim’le birlikte gözaltına alınarak iki gün Balıkesir’de nezarethanede tutuldu. Ardından Savcı Sedat Taş’ın talimatıyla, zırhlı tutuklu nakil aracıyla anne ve bebeği Tekirdağ’a götürüldü.

Bebeğin durumunda endişe ediliyor

Ciğerlerinde ödem bulunan ve her hafta kan iğnesi yapılması gereken bebeğin soğuk nezarethane şartlarında durumunun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor. Annenin yeterli beslenememesi ve stres nedeniyle bebeğini beslemekte zorlandığı öğrenildi.