25 Aralık davasında polisler tarihe geçecek bir tavır ortaya koydu. 25 aralık operasyonunu yapan polisler, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini söyleyerek, “Mahkemeyi tanımıyoruz, ifade vermeyeceğiz.” dedi. Bazı tutuklular mahkemeyi tanımadığını, ifade vermeyeceklerini söyledi. Bir diğer sanık mahkemeyle, ayağa kalkmadan konuşmaya devam edince aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu tutukluların tamamı salondan çıkarıldı.

Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile Fatih Saraç, Latif Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu’nun da bulunduğu iş adamlarının karıştıkları büyük yolsuzluğu ortaya çıkartınca Hükümet tarafından mesleklerinden ihraç edilen ardından haklarında davalar açılan polislerin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, bugünkü duruşmada hazır bulunan tutukluların tamamını -ifade vermeme- tartışmasıyla başlayan gerginliğin sürmesi üzerine salondan çıkardı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 13. duruşmaya, tutuklu yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Mustafa Demirhan ile 10 tutuksuz polis katıldı. Başka suçtan tutuklu 3 polisin de hazır bulunduğu duruşmada müştekileri avukatları temsil etti.

İFADE VERMEYİ REDDETTİLER

Tutuklu polislerin, yargılamanın tarafsızlığının kalmadığı gerekçesiyle ifade vermek istememesi üzerine mahkeme başkanı ile tutuklular arasında gerginlik ortaya çıktı. Bazı tutuklu polisler mahkemeyi tanımadıklarını , ifade vermek istemediklerini ve mahkemeyi reddeceklerini söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran ifade vermek isteyen olup olmadığını sordu.

HAKİM AYAĞA KALKMAYA ZORLADI

Tutuklu polislerden biri mahkemeyle ayağa kalmadan konuşmasını sürdürünce mahkeme başkanı tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasını istedi. Jandarmalar sanıkları salondan çıkarırken tutuklu eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı “Ergenekon ve Balyoz davalarında böyle mi oluyordu?” diye bağırdı. Duruşma tutuksuz yargılanan sanıkların ifade vermesiyle devam etti.