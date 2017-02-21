Timiş’li bir Romen vatandaşı, yol kenarındaki bir otoparkta bulduğu ve içinde 2200 Euro para ile çok sayıda kişisel belgenin yer aldığı cüzdanı polise teslim etti.

Polis yetkilileri, 39 yaşındaki hayırsever vatandaşın, Timiş DN6 yolu üzerindeki otoparkta bulduğu cüzdanı kendilerine teslim ettiğini vurguladı. Yetkililer, cüzdanda 2200 Euro para ile çok sayıda kişisel belgenin de bulunduğunu belirterek örnek vatandaşa teşekkür ettiler.

Cüzdanı getiren ismi belirtilmeyen 39 yaşındaki kişi, cüzdanı bulduktan sonra bir an bile düşünmeden vatandaşlık görevini yaparak polise teslim ettiğini belirtti.