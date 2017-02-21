Liselilere ‘Kürtçe müzik’ dinleme soruşturması

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 5 öğrenci Kürtçe müzik dinledikleri için haklarında soruşturma açıldı.

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Y.B. ve 5 sınıf arkadaşı hakkında, Kürtçe müzik dinleyip halay çektikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Y.B. ve arkadaşları sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Y.B. ve 5 arkadaşı, ders arasında Kürtçe müzik dinleyip eğlenirken, okulun rehber öğretmeni tarafından görüldü. İddiaya göre öğretmenleri, müzik dinledikleri bellek kartını alarak öğrencilerin dinlediği parçaları başka bir yere kopyaladı. Daha sonra durumu okul yönetimine anlatan rehberlik öğretmeni, okul idaresi ile birlikte öğrenciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MÜZİK DİNLEMEK PROPAGANDA SAYILDI

Bunun üzerine 6 öğrenci, savcılığın talimatı üzerine polis tarafından geçen 14 Şubat’ta ifadeye çağrıldı. Babası A.B. (36) ile birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne giden Y.B. ve arkadaşları, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemede yetersiz delil sebebi ile adli kontrol şartıyla serbest kalan öğrencilerin, bu yaşadıklarının ardından psikolojik sorunlar sebebi ile okula gitmedikleri, okula giden öğrencilerin ise arkadaşları tarafından dışlandıkları belirtildi.

AİLELERDEN SORUŞTURMAYA TEPKİ

Müziklerin dinlendiği bellek kartının sahibi Y.B.’nin babası A.B., çocuklara haksızlık yapıldığını ve okul yönetiminden şikayetçi olacağını söyledi. A.B.,”Kürtçe müzik dinledi’ diye kimse kimseyi hain ilan edemez. Bu olayın takipçisi olacağız. Maddi ve manevi her yönden hakkımızı arayacağız” dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.