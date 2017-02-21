Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in olası bir darbe girişimi ve kalkışma sırasında halkı sokağa dökmek için kurduğu Kardeş Kal Türkiye grubu ile ilgili habere Uzuner’den tepki geldi. Uzuner; “Kardeş Kal Türkiye”nin WhatsApp gruplarında, üyelere, “Haberi yapan ve yaptıranlar haklarında yasal işlem yapılacaktır. Haberle ilgili şu aşamada yorum yapmayınız” bilgilendirmesi yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın dünürü Uzuner’in kuruduğu silahlı, drone ve telsiz eğitimli Kardeş Kal Türkiye grubuna ilişkin haberinin ardından, oluşumun WhatsApp grupları hareketlendi. Grubun lideri Uzuner, dün, Whatsapp gruplarına “haberle ilgili yorum yapılmaması” talimatı verdi. Uzuner, şu mesajı paylaştı: “Türkiye’nin kardeşliği için yasalara uygun vatandaşlarımızı bilgilendirme yaptığımız grubumuzla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’nde iftiralarla dolu, en hafifi ile yalan haber çıkmıştır. Bu haber iftiralarla dolu olup, haberi yapan ve yaptıranlar haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bu sebeple sizlerden ricam, haber ile ilgili şu aşamada yorum yapmayınız.

‘Suç işliyorlar’

Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP’li Barış Yarkadaş, Kardeş Kal Türkiye grubunu “Yeni bir paralel devlet ile onun ordusu kuruluyor” sözleri ile değerlendirdi. Haberi dehşet içinde okuduğunu dile getiren Yarkadaş, “Kardeş Kal Türkiye adlı oluşumun adeta alternatif bir ordu – güvenlik gücü misyonunu üstlendiği açıkça görülmektedir. Bu oluşum paralel milis ordusu olarak adlandırılmalıdır. Yapılan açıkça bir milis gücü oluşturma çalışmasıdır. Olası darbe girişimlerini bahane ederek böyle bir güç oluşturmak hiçbir şekilde meşru da yasal da değildir” dedi. Yarkadaş, “Orhan Uzuner’in liderliğinde oluşturulan bu grup açıkça suç işlemektedir. Cumhuriyet Savcılarının derhal soruşturma açması ve Kardeş Kal Türkiye adlı bu oluşumu mercek altına alması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Şimdi paralel ordu’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, darbeyi eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı’nın dünürü üzerinden yeni darbelere karşı tedbir almasının milletin aklıyla dalga geçilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan bu kepazelikle ilgili kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de SADAT adıyla kurulan özel güvenlik biriminin kurucusunu da kendisine danışman yapmıştı. ‘Paralel devlet’ diye diye şikayet ederken şimdi paralel ordu kuruyor. Böyle bir şey oluşursa bundan ilk zararı sayın Cumhurbaşkanı’nın göreceğinden, adımın Engin olduğu kadar eminim. Böyle lakayıt, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan hadiselerin gündeme gelmesi, demokrasi, devlet ciddiyeti, milletin büyüklüğü, asaleti bakımından çok yadırganacak tutumdur. Türkiye’de darbeye teşebbüs edilirse paralel orduya gerek yok, millet yeter. Milletimiz Cumhurbaşkanı’nı, demokrasiyi, Meclis’i de koruma kabiliyetindedir” dedi.