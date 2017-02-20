Uşak’ta Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan öğretmen Umut Öztaş hastaneye 7 jandarma eşliğinde elleri kelepçeli götürüldü. İngilizce öğretmeni Umut Öztaş geçtiğimiz aylarda Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklanarak Uşak Cezaevi’ne gönderildi.

Öztaş, ağır koşullar sebebiyle cezaevinde kalp krizi geçirdi. Öztaş, azılı katillere bile reva görülmeyen bir muameleye tabi tutuldu. 7 jandarma eşliğinde elleri kelepçeli olarak hastaneye götürüldü. Ölümle burun buruna gelen öğretmenin ailesine ise haber verilmedi. Anjiyo yapılan Umut Öztaş yine ailesine haber verilmeden anjiyo sonrası cezaevine götürüldü.