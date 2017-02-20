Fethullah Gülen Hocaefendi, Herkul.org sitesinde yayınlanan haftalık Bamteli sohbetinde gerçek müslümanlığa dair önemli noktalara değindi. ‘DERİN VE CANLI MÜSLÜMANLIK’ başlıklı sohbette, Hizmet Gönüllüleri’nden önemli bir talepte bulundu…

Hocaefendi, haftalık Bamteli sohbetinde şu önemli tespitleri yaptı:

* Maruz kaldığımız musibetleri aşabilmemiz için sığlıktan kurtulmamıza ve daha derin bir kulluk ortaya koymamıza ihtiyaç var!..

* Mektep, medrese ve tekyenin birbirinden kopuşu yıkılışımıza sebebiyet vermiştir; belimizi doğrultmamız kalb/ruh hayatı, dinî ilimler ve fen bilimleri birlikteliğine bağlıdır.

* Günümüzün cahil ve laubali teologlarını değil, her konuda kılı kırk yararak eserler yazmış ve örnek bir hayat ortaya koymuş selef-i sâlihîni takip etmek lazım!..

* Hakka adanmış ruhlar, hep azimetlerle amel etmeye çalışmalıdırlar!..

* Harikulade Dehalar, Dağılmamış İnsanlar, Doğru Müslümanlık ve Günümüzdeki Sahtekârlar…

* Canlı kalabilmenin yolu, öncelikle hal ve temsil ile sürekli hakikatlere tercüman olmak, sonra da gerektiğinde dil ile o hal ve temsilin şerhini yapmaya çalışmaktır.

* Gerçek Müslümanın terörist olamayacağını ve terörün her çeşidinden fersah fersah uzak bulunduğumuzu bütün dünyaya anlatmalısınız!..

Not: Sohbetin tamamının yazıya dökülmüş halini şu linkte bulabilirsiniz:

http://herkul.org/bamteli/bamteli-derin-ve-canli-muslumanlik/