‘Casus imamlar’ skandalı Norveç’e sıçradı..

Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika’da gündemden düşmeyen Diyanete bağlı “fişleme ve casusluk” olayları Norveç’e sıçradı.

Avrupa Kıtası, Diyanet’in gönderdiği “casus imam”larla sarsılıyor. Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika’nın ardından “fişleme ve casusluk” olayları Norveç’te de ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı imamların Avrupa ülkelerinde “casusluk ve fişleme” yaptığına yönelik birçok Avrupa ülkesinde gündeme gelen Nazi dönemini hatırlatan olaylar Norveç’e de sıçradı.

Norveç’te bazı “AKP yanlısı” ve Norveç Diyanet Vakfı’na bağlı bazı yetkililer, Facebook adresleri aracılığıyla açık bir şekilde, bazı muhalif kişilerin isimlerinin ihbar edilmesini istedi. Oslo camii din görevlisinin, kendi Facebook adresi üzerinden Erdoğan muhalifi bazı kişileri ve Gülen sempatizanlarına hakaret ederek açıkça hedef gösteriyor.

Türkiye, Avrupa’daki cami yetkililerini ve konsolosluk görevlilerini “casus amaçlı mı kullanıyor?” sorusu yoğun şekilde tartışılmaya başlandığı Avrupa’da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Oslo’da faaliyet gösteren Norveç Diyanet Vakfı’na bağlı Oslo Türk İslam Birliği Camii’nin sekreterliğini yürüten ve kurumun internet sitesi köşe yazarlarından Yusuf Yüksel, muhbirlik paylaşımlarından bulunduğu iddia edildi.

Sekreter, Facebook’ta “norsk-tyrkere” (Norveçli Türkler) isimli bir grup aracılığı ile yaptığı paylaşımlarla, insanları “casusluk ve muhbirliğe teşvik ettiği” belirtildi. Yüksel, sayfasından bir link vererek, “Bildiğiniz f… teröristleri buraya ihbar edin” dedi.

Almanya Federal Başsavcılığı, casusluk yapan en az 13 imamın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bilgi gönderdiğini açıkladı. Federal Asayiş Dairesi’ne bağlı ekipler de, Almanya’da 4 Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlisinin “casusluk” gerekçesiyle evlerinde arama yaptı. Hollanda Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jetta Klijnsma ise, fişlenen kişilere “casus imamlar hakkında suç duyurusunda bulunun” çağrısı yapmıştı.