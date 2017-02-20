Avusturya’nın yüksek trajlı gazetelerinden Kurier, ATİB ile ilgili iddialarını mercek altına aldı. Gazete, 6 yaşından beri Avusturya’da yaşayan gazeteci Bilal Baltacı ile yaptığı röportajda Erdoğan’ın illegal paralel uzantılarının Nazi dönemini hatırlatan fişleme, baskı ve tehditlerine geniş yer ayırdı.



Kurier gazetesi, Avusturya Türk İslam Birliği’ne (ATİB) yönelik Gülen yanlıları hakkında casusuluk yapma suçlamalarını mercek altına aldı.

Gazetenin manşetten ‘Ben de Erdoğan’ın listesindeyim’ başlığıyla verdiği dosya haberde gazeteci Bilal Baltacı ile yapılan ayrıntılı bir röportaj yayınlandı.

Kurier’in ‘Avrupa değerleri ile yetişti. Erdoğan’a yakın dernekler tarafından hazırlanan listelerde ismi geçiyor’ ifadeleriyle tanıttığı gazeteci Bilal Baltacı, Avusturya’daki Türk kültür derneklerinin AKP ile ilişkilerini Gülen yanlıları hakkındaki istihbarat çalışmalarını anlattı.

Baltacı, Yeşiller Partisi’inden Peter Pilz’in gündeme taşıdığı, ATİB’in Avusturya’da Türkiye kökenliler hakkında casusuluk yaptığı iddiaları ile ilgili olarak “Bu konunun Peter Pilz gündeme getirene kadar tartışılmamış olmasına şaşırıyorum. Tabi ki öyle. Ben de Ankara’ya gönderilen muhalifler listesindeyim” açıklaması yaptı.

Baltacı, Avusturya’da Gülen yanlıları ile ilgili istihbarat ve baskı çabalarının yeni olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ben 6 yaşından beri Avusturya’dayım ve sonuna kadar Avrupalıyım. Gazeteci olmak istedim ve Zaman gazetesinin Avusturya baskısında çalıştım. Zaman Türkiye’nin en büyük gazetesiydi. Geçen yıl gazete Erdoğan tarafından kapatıldı. Zaman okumak o günden sonra riskti. Çünkü Erdoğan’ın ‘darbeden de sorumlu tuttuğu’ Fethullah Gülen’e yakın bir gazeteydi ve Erdoğan yanlılarına göre ‘terör’ gazetesiydi. Viyana’da yakın arkadaşlarım bana “Zaman kapımızda görünürse sorun olabilir, Türk istihbaratını kapımızda bulabiliriz’ dediler. İş yerleri reklam vermemeye zorlandı. Düşünün birgün size geliyorlar ve “Bu gazeteyi desteklersen Türkiye’de başın belaya girer. Ayrıca orda arkadaş ve akrabaların var” diyorlar. Siz ne yapardınız? Görmezden mi gelirdiniz?

ATİB’in Türkiye tarafından finanse edilmesi konusunda Kurier’in ‘Yurt dışından finansmanı yasaklandı’ hatırlatması üzerine Bilal Baltacı, “Bu olmadığı anlamına gelmez. ATİB’in yönetiminde uzmanlar var ve devlet kurumlarına karşı nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Hem para doğrudan değil dolaylı olarak Ankara’dan geliyor olabilir. Dindar insanlar işlerinin iyi gitmesi için “gönüllü” bağışlara zorlanıyorlar. ATİB’in başkanı aynı zamanda dokunulmazlık zırhı olan bir diplomat. Erdoğan-ATİB ilişkisini bundan daha açık ne gösterebilir” dedi.

Kurier’in haberinden Avusturya İslam Birliği Eski Başkanı Ednan Aslan’ın “Bugün AİB ile ATİB arasında bir fark kalmadı. Eskiden öyle değildi” sözlerine de yer verildi.