AKP kurucularından ve partinin eski Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Bostan Ünsal, ‘28 Şubat sürecinin fikir özgürlüğü açısından bugünden daha ileride olduğunu’ söyledi. Ünsal, KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti.

AKP kurucularından ve partinin eski Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Bostan Ünsal, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attığı için, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edilen Ünsal, 28 Şubat sürecinin fikir özgürlüğü açısından bugünden daha ileride olduğunu söyledi.

Yeni Asya gazetesine konuşan Fatma Bostan Ünsal “Pasaportum iptal edildiği için hacca bile gidemedik. Bu sene de kayıtların yenilenmesinde ‘Zaten gidemem ki’ diye düşünüp başvurmadım. Davet edildiğim uluslararası konferanslara gidemiyorum. Benim durumumdan dolayı eşim de gidemiyor” dedi.

Ünsal şunları söyledi:

“28 Şubat sürecinde ODTÜ’ye doktora için başvuru yapmıştım, sınava başörtülü olduğum için alınmadım. Siyasal Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışma alanı daha ziyade devlet kurumlarında olduğu için, çalışma hayatına başlayamadım, akademi de bizlere zaten kapalıydı, ama onun dışında biz görüşlerimizi çok rahat bir şekilde ifade ediyorduk. Hem kendi aramızda, hem de kamuya karşı görüşlerimizi rahat bir şekilde veriyor ve meşru bir pozisyonumuz vardı. Bugün, o meşruiyette konuşamıyoruz. Yani bir bakıma şöyle, özellikle 15 Temmuz’dan sonra bu durumla ilişkili olarak mağduriyetleri dile getirdiğimizde kendi arkadaşlarımız, ki bunlar daha ziyade Ak Parti seçmenleri, bunu Ak Parti’yi korumak refleksiyle ihanet gibi görüyorlar.”