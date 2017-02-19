Erdoğan mitingine çağrı camiyi karıştırdı. Gaziantep’te camide Erdoğan’ın mitingine çağrı yapan imam protesto edildi. Protesto edenlere “İnadına geleceksin” sözleri sarf edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan referandumu öncesinde tekrar başlattığı meydan mitingleri için propaganda camilere sıçradı. Gaziantep mitingi için imamın camide çağrı yapması cemaatin büyük tepkisine neden oldu.

Gaziantep Cahit Nakıpoğlu Camisi’nde imam, cemaate Erdoğan’ın mitingine katılması yönünde propaganda yaptı. Ancak cemaat imamın bu çağrısına tepki gösterdi.

Kaydedilen görüntülerde, camideki yurttaşlar ”Burası siyaset yeri değil” çıkışı yaparken imam ”inadına geleceksin” tehdidiyle karşılık veriyor. Camide hava gerilince imam ağzı kapatılarak tepkili cemaatin arasından çıkartılıyor.