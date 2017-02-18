Diyarbakır Sur’da mahalle muhtarlıklarına gönderilen seçmen listelerinde Suriyelilerin yoğun bir şekilde bulunması dikkat çekti.
16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
6 mahallesinde 17 aydır “sokağa çıkma yasağı”nın olduğu Sur’da, yasağın bulunmadığı Alipaşa, Melikahmet, İskenderpaşa, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Lalebey, Abdal Dede, Cami Kebir, Cami Nebi mahalle muhtarlıklarına gönderilen listede Suriyeliler göze çarpıyor. Listelerde, çok sayıda Suriye göçmenin bulunması kuşku uyandırıyor.
Muhtarlar, Suriyeli ailelerin son 2 ay içerisinde ilçeye yerleştirildiği bilgisini verdi. İlçeye getirilip yerleştirilen Suriyelilere Rize, Manisa, İzmir, Hatay, Konya, Ordu illerinden İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzni kimlikleri verildiği de öğrenildi.