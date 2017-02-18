Afyon’un Dinar ilçesi Başsavcısı Emrah Özge Yelken ‘Eşlerine tehditle sipariş ifade metinlerini imzalatmak’ için 21 masum kadını gözaltına aldırdı.

Gözaltına alınan hanımlar, Emniyet nezarethanesine konulurken 10 tanesinin 1 yaşını geçmemiş bebekleri olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlardan iki kadının ise 70 yaşının üzerinde olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınan 21 kadının tamamının kocalarının da tutuklu olması dikkat çekti. Kocaları tutuklu kadınların özellikle seçildiği, çocuklarının sahipsiz bırakılarak kocalarına sipariş ifade metinlerinin imzalatılmaya çalışıldığı düşünülüyor.

Savcılık gözaltına alınanların hiçbiri hakkında yakınlarına gerekçe hakkında bilgi vermedi. 21 kişinin avukatlarıyla görüşmeleri de şu ana kadar mümkün olmadı.