Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi’ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tuna, yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

“Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür.” diyen Tuna, “Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 16 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir.” bilgisini paylaştı.

BAKAN SOYLU: PATLAMA ÇATLAMA OLMUYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa’daki patlama ilişkin açıklamasında, “Çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz.” dedi.