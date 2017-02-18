ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde 1’i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının dehşet verici izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Onlarca apartmanın harabeye, otomobillerin ise hurdaya döndüğü saldırıyı yapan PKK’lı terörist ve teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon ise sürüyor. Yapılan ilk incelemede ise çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanıldığı saptandı. Bu arada Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, aralarında saldırıda kullanılan minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

185 bin nüfuslu Viranşehir’de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650’nci sokakta, dün saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan kulakları sağır eden patlamanın ardından, bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve kurtama ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın ardından yanan bomba yüklü aracı, itfaiye ve TOMA adı verilen zırhlı polis aracı ile söndürüp, yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

İlk aşamada hastaneye kaldırılan 16 yaralı arasında bulunan zabıt katibinin çocuğu 11 yaşındaki Ahmet Gökhan Günak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan diğer 15 kişi ise Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Bu arada patlamada cam kırıklarının isabet etmesiyle hafif yaralanan ve geçici işitme kaybı yaşayan çok sayıda kişi de hastanelere başvurdu. Yaşanan yoğunluk üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anons ile izinli ve evde olan doktor ve sağlık görevlileri acil olarak hastanelere çağırıldı.

BEKÇİ DE ŞEHİT OLDU

Bu arada adliye lojmanı önündeki güvenlik kulübesinde bekçi olarak görev yapan ve kendisine ulaşılamayan Emniyetin bekçi kadrosunda görevli İbrahim Kete’nin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda gece geç saatlerde Kete’nin cenazesi de patlamanın olduğu bölgedeki enkazda bulundu.