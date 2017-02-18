Romanya’da Lumina Eğitim Kurumları çatısı altında faaliyet gösteren 10 okulun öğrencileri bilime ilk adım “Firstep” yarışmasında buluştu. Uluslararası Bükreş Koleji (ISB) spor salonunda gerçekleştirilen yarışma büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin; özgüvenlerini, merak ve yeteneklerini ölçme fırsatı sağlayan yarışmaya, ilkokul 3’üncü sınıftan 12’inci sınıflara kadar 6 farklı kategoride 274 proje yer aldı.

Öğrenci, öğretmen ve veli odaklı çok önemli bir sosyal kaynaşma da sağlayan Firstep, alanında sayılı bilim aktivitesi olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yıllara göre yarışmaya katılan proje sayısında iki kat artış olurken, öğrencilerin ilgisi ve iştirak eden davetlilerin yoğun katılımı Firstep’in önemi ve başarısını bir kez daha ispatladı.

Kendi alanlarında 26 uzman ismin yer aldığı jüri üyeleri, birbirinden etkileyici projeleri değerlendirmekte güçlük çekti.

Bu sene 6’ıncısı düzenlenen yarışmada dereceye giren projeler, Lumina okullarını temsilen ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmalarına katılmaya hak kazanacak.