Almanya dışındaki birçok Avrupa ülkesinde de Türk büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının casusluk faaliyetinde bulundukları, Ankara’ya fişleme dosyaları gönderdikleri iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin haftalık baskısında yer verdiği bir haberde sadece Almanya’daki DİTİB’de görevli bazı imamların değil, Avrupa’nın diğer bazı ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin Gülen sempatizanlarının isimlerini Ankara’ya bildirildiği öne sürüldü.

Derginin resmi bir belgeye dayandırdığı haberde Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’daki Türk başkonsolosluk ve konsolosluklarında görevli personelin Gülen yapılanmasını destekleyenler hakkında istihbarat faaliyeti yürüttükleri iddia edildi.

Buna göre Gülen okulları, kreş, kültür ve öğrenci derneklerinin yanı sıra Gülen sempatizanlarının ve destekçilerinin isimlerinin de Ankara’ya bildirildiği kaydedildi.