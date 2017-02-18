RedHack tarafındın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın maillerinin deşifre edilmesinden sonra 6 gazetecinin haberleri nedeniyle 24 gün gözaltında tutulduğu soruşturmaya Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel de dahil edildi.

Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendikten sonra kendi isteğiyle teslim olan Yücel, Sabah gazetesinin RedHack ile ilişkilendirdiği soruşturma kapsamında 3 gündür gözaltında.

OHAL sürecinden bu yana siyasi sebepler nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan çok sayıda gazetecinin arasına Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel de katıldı. Yücel, siyasi iktidara yakın Sabah gazetesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ilgili haberleri nedeniyle 6 gazeteciyi RedHack ile ilişkilendirdiği soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yücel’in gözaltında tutulmasıyla soruşturma uluslararası bir boyut kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta adresindeki bilgilerin haber yapılmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. RedHack tarafından hacklendikten sonra WikiLeaks sitesinde kamuoyuna açılan e-posta adresiyle ilgili soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Derya Okatan, Eray Sargın, Ömer Çelik, Metin Yoksu ve Mahir Kanaat 25 Aralık 2016’da gözaltına alınmıştı. 24 gün gözaltında kalan gazetecilerden Öğreten, Kanaat ve Çelik tutuklanmıştı. Savcı Yılmaz, gazetecilere DHKP-C, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP üyeliği ve propagandası suçlamalarını yöneltmişti.

Mağdur yine hükümet

Soruşturmanın asıl amacı ise savcı Yılmaz’ın sevk yazısı ile ortaya çıkmıştı. Birbiriyle ilgisi bulunmayan örgütlerin üyeliği ve propagandasını yapmakla suçladığı gazetecilerin bakan Albayrak’ın e-posta adresinden elde edilen bilgilerin manipüle edildiğini ve onun şahsında hükümetin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğunu, hükümetin ve Albayrak’ın IŞİD ile irtibatlı olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etmişti. Aynı soruşturma kapsamında Alman Die Welt gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Yücel, geçtiğimiz Salı günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Yücel, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde savcılığa sevk edilmeyi bekliyor.

Örgüt üyeliği, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlamaların yöneltildiği Yücel’e İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuklanan gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat ile serbest bırakılan gazeteciler Derya Okatan, Metin Yoksu ve Eray Sargın’ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Yücel, sorulara savcılıkta cevap vermek istediğini söyledi.