Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu, Twitter hesabından ‘Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok’ diyerek skandal paylaşımlarda bulundu. HSYK’den buna ilişkin ses çıkmadı. Savcı Kayafoğlu’nun tehdit paylaşımlarını, hesabı takip eden HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da gördü. Buna karşılık HSYK’nin Kayafoğlu hakkında ne tür bir işlem başlatacağı merak konusu oldu.

Öte yandan hâkim ve savcı adaylarının eğitim gördüğü Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil de, Facebook’taki profil resmini bir süre “evet” yaptı. 16 Nisan’da referandumda oylanacak anayasa paketiyle “tarafsızlığı” sona eren Cumhurbaşkanı “partili” olacak. Partili Cumhurbaşkanı, referandumun hemen ardından görevlerine son verilen HSYK üyelerini seçecek. Buna karşılık anayasa paketiyle yargıya da bağımsızlığının yanı sarı “tarafsızlık” ilkesi getirildi. Ancak bazı hâkim ve savcılar, yargının bağımsız ve tarafsızlık ilkelerini unutup referandum süresinde taraflarını belli etmeye başladı.

HDP TUTUKLAMALARI İÇİN DE ‘DOĞRU YOLDAYIZ’ MESAJI ATMIŞTI

Bunlardan biri de Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu oldu. Kayafoğlu, 147 takipçili Twitter hesabından, ayrı ayrı tarihlerde “PKK anayasa referandumunda hayır çağrısı yapmış. Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok”, “Referandumda hayır diyeceklerin dikkatine. Vereceğiniz hayır oyu aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin” mesajlarını paylaştı. Kayafoğlu, başka bir mesajında ise HDP’lilerin tutuklanmasıyla ilgili, “HDP’lilerin tutuklanmalarına ABD ve Avrupa’dan gelen tepkilere bakarsak Türkiye doğru yoldadır. Gevşekliğin sırası değil. Anladıkları dil bu” yorumunu yaptı. Kayafoğlu’nun hesabında ayrıca AKP yanlısı paylaşımlarda bulunduğu da görüldü.

HSYK GÖRÜYOR AMA İŞLEM YOK…

Başsavcı Vekili Kayafoğlu’nun Twitter hesabını HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ile üyeler Ramazan Kaya, İsa Çelik ile HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kanıcı da takip ediyor. HSYK’nin, tarafsız olması gereken Kayafoğlu hakkında inceleme ve soruşturma başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu… Türkiye Adalet Akademisi Başkanı, Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil’in de Facebook hesabının profiline, üzerinde “evet, güçlü Türkiye için” yazan resim koydu. 25 Ocak’ta profilini “evet” yapan, Akçil, 3 Şubat’ta başka bir resimle bunu değiştirdi.