Almanya’nın en ünlü haber dergisi Der Spiegel bu hafta casuslukla suçlanan imamları haberleştirdi. Almanya’nın kendi din adamlarını yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, “Türk devleti, Alman bir Müslüman derneğinin yönetim kurulu üyelerini atayamaz” dedi.

Alman Der Spiegel dergisinin haftalık baskısında yer verdiği bir haberde sadece Almanya’daki DİTİB’de görevli bazı imamların değil, Avrupa’nın diğer bazı ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Gülen sempatizanlarının isim ve bilgilerini Ankara’ya bildirildiği öne sürüldü.

Derginin resmi bir belgeye dayandırdığı haberde Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’daki Türk başkonsolosluk ve konsolosluklarında görevli personelin Gülen yapılanmasını destekleyenler hakkında istihbarat faaliyeti yürüttükleri iddia edildi. Buna göre Gülen okulları, kreş, kültür ve öğrenci derneklerinin yanı sıra Gülen sempatizanlarının ve destekçilerinin isimlerinin de Ankara’ya bildirildiği kaydedildi.

Bununla birlikte Almanya’nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya’da DİTİB camilerinde görevli Diyanet imamlarına yönelik casusluk iddiaları ile ilgili Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada “En geç 10 yıl içerisinde DİTİB’de görevli imamların tamamının Almanya’da yetişmiş imamlardan oluşacağını” söyledi. DİTİB’den Ankara ile göbek bağını koparmasını talep eden Bakan “Türk devleti Alman bir Müslüman derneğinin yönetim kurulu üyelerini atayamaz” diye konuştu.

Almanya’da DİTİB, bazı imamların Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları bölgelerdeki Gülen sempatizanları hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermekle suçlanıyor. İmamların 28 kişi ve 11 kurum hakkında Ankara’ya bilgi aktardığı belirtiliyor. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve

Ankara’ya iletildiği öne sürülüyor. Alman polisi çarşamba günü iki eyalette dört DİTİB imamının evine delil toplamak amacıyla baskın düzenlemişti.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, suçlamaları reddederek Alman makamlarını suçlamıştı.