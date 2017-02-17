15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaşanan cadı avı ve mağduriyetler devam ediyor. Mağduriyetler.com’da dramı anlatılan Down sendromlu Ayşe Sena’nın hikayesi duyarlı kalabilen vicdanları sızlattı.

İstanbul’da ikamet eden B. ailesinin babası T.B. 7 Ekim 2016’da gözaltına alınıp tutuklandı ve Silivri Cezaevine konuldu. Henüz 2 yaşını doldurmamış DOWN SENDROM’lu Ayşe Sena bebek, sahip olduğu hastalıklarla annesiyle savaşacaktı artık.

Ayşe Sena bebeğin tek rahatsızlığı down sendromu değil. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen kurul raporunda down sendromu, mental retardasyon ve motor gelişim geriliği teşhisi konuldu. Ayrıca Avcılar Hospital tarafından 11 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen kurul raporunda ise Ayşe Sena’nın “down sendromu ve pulmoner kalp rahatsızlığı teşhisi sebebiyle hayatına devam ettirebilmesi için annesi R.B.’nin bakımına muhtaç” olduğu ifade edildi.

ANNEDEN DE AYRILIŞ

Ayşe Sena’ya zulüm babasız bırakılmasıyla kalmadı. Anne R.B. de 23 Kasım 2016 günü gözaltına alındı ve 20 gün boyunca gözaltında kaldı. Bu 20 günün sonunda tutuklanarak Bakırköy Tutukevine konuldu. Hakimlik, Ayşe Sena’nın “anne bakımına muhtaçtır” şeklindeki kurul ve hastalık raporlarına rağmen anneyi tutukladı. Ve Ayşe Sena babasızlıktan sonra annesizliği de tatmaya mahkum edildi.

Aslında mahkum edilen anne ve baba değil, down sendromlu kalp rahatsızlığı bulunan Ayşe Sena bebekti. Ayşe Sena’nın hastağı şubat ayının başında ağırlaştı.

23 Ocak 2017 günü Bağcılar Medilife Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ayşe Sena 20 gün boyunca burada kaldı. Yoğun bakımda, “akut böbrek yetmezliği, akut solunum yetmezliği, asidoz, bakteriyel pnömoni, bronkopnömoni, kalp yetmezliği, konjentinal hipotiroid guatrsız, konjestif kalp yetmezliği, pnömonit katı ve sıvıları bağlı primer pulmoner hipertansiyon, septisemiler, yenidoğan kalp yetmezliği, down sendromu” teşhisiyle yattı.

Ayşe Sena yoğun bakımdan çıktı ancak kronik hastalıklarına yönelik yoğun tedavi devam ediyor.