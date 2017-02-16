Bu sene 37’incisi düzenlenen Romanya Turizm Fuarının açılışını, Turizm Bakanı Mircea-Titus Dobre, Romanya Ticaret ve Sanayi Başkanı Mihai Daraban ve kalabalık bir heyetle birlikte yaptı. Geleneksel Romen folklor ekiplerinin gösterileri ile renklenen fuar, turizm operatörleri ile tatilcileri buluşturdu.

DEVLET ÇALIŞANLARINA ‘TATİL ÇEKİ’ MÜJDESİ

Turizm Bakanı Mircea-Titus Dobre, Romexpo’daki Turizm fuarının açılışında yaptığı konuşmada 1 Temmuz tarihinden itibaren bütün devlet memurlarına asgari ücret oranında (1.450 ley) tatil hediye çeki vermeyi planladıklarını açıkladı. Bütçe çalışmalarını tamamlandıktan sonra konuyu görüşmeye başlayacaklarını belirten Dobre, bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Bakan, tatil çekinin 1 yıl içerisinde istenilen tarihte kullanılabileceğini vurguladı.

15 ülkeden 250 turizmciyi fuarda buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Romanya Ticaret ve Sanayi Başkanı Mihai Daraban ise pazar gününe kadar açık kalacak fuarda turizmin her alanında firmaların yer aldığını kaydetti.

Turizm Bakanlığı, Romanya Turizm Acenteleri Birliği ile birlikte gerçekleştirilen fuara katılan tur operatörleri, cazip indirimlerle müşteri çekmeye çalışıyor.

Fuara, deniz, dağ, macera ve sağlık olmak üzere sektörün her alanında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Romenlerin Paşte ve yaz tatili için rezervasyonlarını erken indirimden faydalanmak için şimdiden ayırmaları bekleniyor.

Ulusal Turizm Ajansı Birliği Başkanı Alin Burcea, bu sene Romen turistlerin ilk tercihinin İspanya ve Yunanistan olmasını beklediklerini ifade etti. Burcea, Romanya sahil ve dağ turizminde de bu sene önemli rezervasyon artışı ve canlanma beklediklerini kaydetti.

Her gün saat 10.00-18.00 arasına gezilebilecek fuar, 19 Şubat Pazar günü sona erecek.

Geçen yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Turizm Fuarını yaklaşık 15 bin ziyaretçi gezmiş.