Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 26 Ocak’ta Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlarına operasyon yapıldığı iddia etti. Takan, Ankara’da bir belediye başkanı ve oğlu ile İstanbul’daki bir belediye başkanına yapılan operasyonu Maliye Bakanlığı’nda çalışan üst düzey bürokrata dayandırdı. Takan, iki belediye başkanın emniyet yerine Yenimahalle’deki MİT’in kampüsüne davet edildiğini, burada yurt dışındaki paralarını Türkiye’ye getirmeleri istendiğini açıkladı. Bunun üzerine yaklaşık 1 milyar dolar civarında paranın Türkiye’ye geldiğini köşesine taşıdı. Takan şöyle devam etti: “Kaynağım diyor ki; ‘İşte o günlerde dövizdeki kısmi düşüş bu sayede gerçekleşti. Piyasaları rahatlattık.’”

Ahmet Takan’ın yazısındaki kısımlar şöyle;

“O Belediye Başkanı ve oğlu, ifadelerinin alınacağı gerekçesiyle Emniyet’e değil de Yenimahalle’ye(MİT kampusu-aht-) davet ediliyor. Belediye Başkanı Yenimahalle’ye geliyor. Kendisinden yurt dışındaki paralarının bir bölümünü Türkiye’ye transfer etmesi rica ediliyor. Belediye Başkanı ricayı kıramıyor!.. Oğluna söylüyor ve 650 milyon dolar Türkiye’ye giriyor. Bu arada o belediye başkanı 2 gün Yenimahalle’de misafir ediliyor. O sırada S… şirketine de operasyon devam ediyor. Operasyon, Ankara ile de sınırlı kalmıyor. İstanbul’daki bir Belediye Başkanına da benzer talep iletiliyor. O da hiç ikiletmeden 400 milyon dolarlık parayı Türkiye’ye sokuyor. Maliye Bakanlığı’ndaki bürokratın anlatımına göre; 1 milyar dolar civarında para gelir gelmez piyasa sürülüyor. Kaynağım diyor ki; ‘İşte o günlerde dövizdeki kısmi düşüş bu sayede gerçekleşti. Piyasaları rahatlattık.’”