Almanya’dan Romanya’ya yolcu taşıyan Romen plakalı bir otobüs, Nădlac sınır kapısına iki kilometre kala kaza yaptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Macaristan sınırlarında meydana gelen zincirleme kazaya aşırı hız ve yoğun sisin neden olmuş olabileceği bildirildi. Zincirleme kazada otobüsün yanı sıra, iki TIR, iki minibüs ve birkaç taksi de zincirleme kazadan etkilendi. Kaza bölgesinde yoğun sisin 100 metrenin altına düştüğü vurgulandı.

TVR muhabiri Cosmin Jitariuc’un olay yerinden verdiği bilgilere göre kaza, sınır kapısına doğru bir TIR’ın otobanın acil şeridi üzerinde aniden durması ile başladı. Diğer yanına da başka bir TIR’ın durarak otobanı tamamen trafiğe kilitlemesi ile zincirleme kaza meydana geldi. Arkadan gelen iki minibüs birinci şerit üzerinde duran TIR’a çarptı. Ardından yolcu otobüsü öndeki minibüslere çarptı. Arkadan da başka araçların zincirleme çarpmaları takip etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İLK YARDIM EKİPLERİMİZ OLAY YERİNDE

Kazayla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı (MAE), Arad’taki ilk yardım ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettirilerek kazazedelere yardım ettiklerini duyurdu.

Olayda 1’i Romen vatandaşı olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de ciddi şekilde çeşitli yerlerinden yaralandıklarını belirten MAE açıklamasında, yaralılar arasında Romen, Türk ve Bulgar vatandaşlarının bulunduğunu belirtti.

Macaristan’ın Szeged ve Mako hastanelerinde tedavi altına alınan bazı yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.