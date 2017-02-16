Trabzon’da cezaevindeki eşini ziyarete giden İlknur Ayşe Oğanberdi, ziyaret çıkışı gözaltına alındı. Yanında 6 yaşındaki oğlu Yasin bulunduğu halde gözaltına alınan Oğanberdi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklandı. Babasından uzun süredir ayrı olan, son olarak da annesini demir parmaklıklar ardına gönderen Küçük Yasin ise bir yakınına teslim edildi. Küçük Yasin şimdi Manisa’dan gelecek dedesinin kendisini almasını bekliyor.

Hizmet Hareketine yönelik soykırıma varan zulümler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle annelere ve küçük çocuklara savcılar ve sulh ceza hakimleri eliyle yapılan insanlık dışı muameleler vicdanlı yürekleri kanatıyor. AKP iktidarı tarafından, darbe girişimi bahane edilerek 45 bin insan cezaevine konulmuştu. On binlerce insanın da gözaltına alındığı bu dönemde, son zamanlarda eşini ziyarete giden bazı kadınlar, yanlarında çocuklar olmasına bakılmaksızın gözaltına alınmaya başlanmış, bir kısmı tutuklanmıştı.