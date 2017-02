İşadamı Mehmet Cengiz: Kamu bankası kredisiyle köprü yaptım. Cebimden 5 kuruş çıkmadı. Devlete 20 katına sattım. Hem geçenden hem de geçmeyenden para kazanıyorum. Sadece bu ay geçmeyenler için devletten 35 milyon aldım. Yani milletin ana… 424 milyonluk vergi borcum silindi. Yok dünyada böyle güzel bir ülke. Adımı ilahiyat Fakültesine de verdiler. Ben de işini bilenlerin büyük Türkiye’si için “evet” diyorum.

Sayın Ahmet Albayrak kardeşim. Sen de var mısın?

Ne demek Mehmet Cengiz kardeşim. Benim de 56 milyon vergi borcum silindi. Şirketlerim 100 kat büyüdü. Devlete milyonlarca kap yemek satıyorum, binlerce Mercedes kiralıyorum. Güçlü Türkiye için motorsuz tank yaptım. Adı Altay Tankı. Reis, başkan olunca dış güçler elini çekecek motorunu da yapabileceğiz. Motorsuz tanklar, kanatsız uçaklar için ben de “evet” diyorum.

Sayın Ethem Sancak kardeşim sen de “evet” diyor musun?

Tabi ki Ahmet Albayrak kardeşim tabi ki! Ben Erdoğan’a ilan-ı aşk etmiş bir yüce gönüllüyüm. Aşk sihirli bir iksir… Televizyonlar, gazeteler fabrikalar neler geldi neler… Sadece arsa değeri 1,5 milyar olan BMC kamyon, minibüs ve motor fabrikasını neredeyse bedavaya bana verdi. Eskiden Mao’ya takılıyordum ama artık Tayyip’imle beraber Perinçek’te karar kıldık. Proleter Kültür devrimimi milyarlık ihalelerle taçlandırdım. Aşkım, iki gözüm, ben “evet” demeyeyim kim “evet” desin.

Peki Erdoğan Demirören ağabeyim sen de evet diyor musun?

Ethem kardeşim bu sefer gözlerim sevinçten yaşardı. Vaktiyle Rum sahibini yakarak öldürtüp Arşimidis şirketine çökmüştüm. Şimdi de sıra cemaat mülk ve şirketlerinde. Ama üstüme düşeni de yapıyorum. Abdi İpekçi’nin ruhu şad olsun! Milliyet gazetesi beninle çağ atladı. Logosunu kapat aynen senin Star. Tüpçü oğlum da Türk futbolunu uçurdu. Evet Türkiye’yi toptan uçurmaya ben de varım ben de “evet” diyorum.

Peki Fatih Terim kardeşim sen de “evet” diyor musun?

Erdoğan abi meşazını aldım. Milli takımı senin oğlanla uçuruyoruz. Prensipte anlaştık. Futbolcularım milli duygularını yitirmesin, gavur illerinde yıpranmasın diye dünya kupası ve Avrupa şampiyonasına gitmiyoruz. What can I do sometimes. Sağolsun mahdumunuz kıymetimi biliyor. Ayda 962 bin TL maaş veriyor. Emeğe saygılı büyük Türkiye için ben de “evet” diyorum.

Peki sayın Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu sen de varım diyor musun?

Fatih’im of course elbet. Trump Başkan’ın en sağlam adamı minik bir yalanla gitti. Yahu 20 ülke 30 ayrı yalanımı tekzip etti. Ama dimdik yerimdeyim. Hepsi büyük Türkiye’ye için. Tek başarısızlığım Reza’yı kurtaramamak. İki ayrı üniversitede doktoraya başladım. İkisini de bitiremedim. Ama yurt dışında 13 tane Türk okulunu kapattırmayı başardım. Halen tek işim bu.

Peki değerli selefim Egemen Bağış sen de “evet” diyor musun?

Canımsın sayın bakanım. Mesajını aldım. Ben de senin gibi dimdik ayaktayım. “Evet” diyorum. Kur’an’la dalga geçmenin ve ayetleri alaya almanın serbest olduğu özgür Türkiye için “Evet”. Çikolata kutularında milyonlarca dolar almanın mahkemelerde “rüşvet” değil “hediye” sayıldığı sınırsız özgürlükler için ben de “evet” diyorum. Halkımı müjdeliyorum Reis başkan olunca tekrar sahaya döneceğim.

Peki sevgili Karun Kurtulmuş kardeşim -pardon- Numan Kurtulmuş kardeşim. Sen de “evet” diyor musun?

Mesajını aldım Egemen’ciğim. Sen baştan beri Karun’dun. Ben henüz yoldayım. “AKP iktidarında, jeeplere binen türbanlılar peydahlandı”. demiştim. Hanım artık iki jipe biniyor. “Harun olmaya geldiler, Karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız” dedim ama tövbe ettim. Harun’luğun teröristlik olduğunu ancak öğrendim. Çoluk çocuk, kadın erkek tüm Harun’ların soyunu kurutan güçlü Türkiye için ben de “evet” diyorum.

Vefakar eşim Sevgi Kurtulmuş! Çok hizmet etmekten görüşemiyoruz sen de “evet” diyor musun?

Numan’ım mesajını aldım. Bu ara Akın İpek’in üniversitesini “dava”mıza kazandırmakla meşğulüm. Ama bazı imamlar aleyhimize konuşuyormuş: “Sahibinin rızası olmadan alınan mal haramdır.” “O meskenlerde oturmak caiz değil.” diye. Diyen imamın adı Gazali’miymiş neymiş? Soyadını bulamadım. Diyanete iletiversen ihraç etseler. Dini bütün büyük Türkiye için ben de “evet” diyorum. (Numan, unutmadan iki yıldır aynı koltukları kullanıyoruz. Deyiversen de bunların bejinden iki takım eve gönderseler.) Evet ne diyordum…

Aile bakanım Fatma Betül Sayan sen de “evet” diyor musun?

Sevgi Hanımcığım mesajını aldım. Ben de varım diyorum. Reis başkan olunca sosyal medyayı da çözecek. Bugünlerde sosyal medyada acaib baskı var. “Hakimlerin annesinden ayırdığı yüzlerce çocuk varmış. Kelepçe takılan hamile ve emzikli kadınlar falan. İşsiz kalan ve perişan durumda olan on binlerce aile…” gibi. Ama terörist ve darbeci aile ve çocuklara ne yapabilirim ki? Değil mi Sevgi Hanım? Kaldı ki ben çok şefkatliyimdir. Geçen Gölcük Tabiat Parkı çevresinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktım, göle de Abant Alası balığı saldım. Çok çalışıyoruz. Aile bağları güçlü Türkiye için ben de “evet” diyorum.

Şükrü Yılmaz hocam siz de “evet” diyor musunuz?

Fatma Bakan’ım meşazınızı sevinçle aldım. Biliyorsunuz bir öğrencimi terbiye amacıyla hafif dövmüştüm. Siz de yakinen bilirsiniz. Dayak milli bir değer ve geleneğimizdir. Fazla şefkatimden kızılcık sopası kullanmadım. Polaris terlikle az okşadım. Hapse attılar. Mağdur oldum. Neyseki Bekir bakanım devreye girdi tahliye ettiler. Şimdi aileme kavuştum. Yoksa çoluk çocuğum perişan olacaktı. Ailelerin bölünmediği mutlu Türkiye için ben de “evet” diyorum.

Peki Muharrem Büyüktürk Hocam sen de “evet” diyor musun?

Hocam mesajını aldım. Bir Ensar çalışanı olarak Karaman’da 45 çocuğa istismarda bulundum. Bakanım “bir kere olursa bir şey olmaz” falan dedi. Ben de bir kere şeytana uydum, bu işlere girdim. Valim, yürüyüş ve mitingi yasakladı da zor kurtuldum Karaman’lıların elinden. Ahmet Hakan sağolsun Vakıf Başkanımı programına çıkardı. Efendim, bu iş son on yılda yüzde 125 artmış. Dünya 3.sü olmuşuz. Suçlu tek ben miyim? Daha dün 100 öğrenciyi taciz suçlusu Haymana Lisesi müdürü Selçuk kardeşim serbest kaldı. 30’un üzerinde istismar vakası olan Gerger İHL müdürü Gürcistan’da Türk Lisesi’ne atandı. Maarif vakfımız Arnavutluk’ta İşid propagandası yapan öğretmenleri bile çalıştırıyor. Adalet Bakanımdan İŞİD’lilere uzattığı yardım elini bana da uzatmasını mağduriyetimi gidermesini istiyorum.

Peki çok enerjik bakanım Berat Albayrak, sen de evet diyor musun?

[Veysel Ayhan-TR724]