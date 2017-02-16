Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Gülen taraftarlarına karşı casusluk suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan DİTİB’i uyardı: Ankara ile bağınızı inandırıcı şekilde kesin ve tüzüğünüzü değiştirin.

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 4 imamın evine casusluk soruşturması kapsamında polis baskını yapılmasından sonra hükümetten de uyarı geldi. Alman Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, DİTİB’in Ankara ile bağını inandırıcı bir şekilde kesmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin DİTİB üzerindeki politik etkisinin büyük olduğunu öne süren Maas, teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan bağını gösteren tüzüğünü değiştirmeye ve bağımsız bir kuruluş olmaya çağırdı.

“DİTİB’in güvenilir bir ortak olarak, sadece bağımsız Alman derneği olarak geleceği var” diyen Maas, casusluk iddialarının ise bir an önce ve tamamen aydınlığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.