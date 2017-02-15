Bükreş, yarın Turizm Fuarına ev sahipliği yapacak. 13 ülkeden 240 firmanın katılacağı fuara katılacak turizmciler, “her şey dahil paket programları” ve erken rezervasyon yapacaklar için sunacakları cazip indirimlerle Romenlerin ilgisini çekmeye çalışacak.

Fuara, deniz, dağ, macera ve sağlık olmak üzere sektörün her alanında faaliyet gösteren firmaların katılması bekleniyor.

Romenlerin Paşte ve yaz tatili için rezervasyonlarını erken indirimden faydalanmak için şimdiden ayırmaları bekleniyor.

Yarın başlayacak fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Ulusal Turizm Ajansı Birliği Başkanı Alin Burcea, bu sene Romen turistlerin ilk tercihinin İspanya ve Yunanistan olmasını beklediklerini ifade etti. Burcea, Romanya sahil ve dağ turizminde de bu sene önemli rezervasyon artışı ve canlanma beklediklerini kaydetti.

Her gün saat 10.00-18.00 arasına gezilebilecek fuar, 19 Şubat Pazar günü sona erecek.

Geçen yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Turizm Fuarını yaklaşık 15 bin ziyaretçi gezmiş.