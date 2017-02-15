KHK ile ihraç edildikten sonra pasaportu iptal edilen akademisyen Betül Havva Yılmaz, Almanya’da sesini duyurabilmek için her gün eylem yapıyor.

Türkiye’de ‘Barış İçin Akademisyenler’ imzacısı ve KHK’yla ihraç edilen akademisyenlerden Betül Havva Yılmaz, Almanya’da havalimanına geldiğinde Türkiye tarafından pasaportunun iptal edildiğini öğrendi.

Hakkında soruşturma ya da dava olmadığının anlaşılmasının üzerine altı saatin ardından serbest bırakıldı. Şimdi hem ihraç hem pasaportu iptal olan ve Türkiye’ye de dönemeyen akademisyen Yılmaz, bütün akademisyenlerin sesini duyurabilmek adına her gün Almanya’nın Tübingen şehrinde eylem yapıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olan Betül Havva Yılmaz, son yayımlanan KHK ile birçok üniversitede akademisyenler barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle görevinden ihraç edilmiş.

Ağzını bantlayıp elindeki pankartla eylemine başlayan Yılmaz’ın taşıdığı pankartta ise şu ifadeler yer alıyor:

“Ben barış için imza atan Akademisyenler’den biriyim. Türkiye’de Haziran 2015’ten beri artan şiddeti, kıyımı, hak ihlallerini protesto ettiğim için; barış istediğim için Türkiye hükümeti tarafından çok sayıda akademisyenle birlikte ihraç edildim. İhraç edilen akademisyenler için dün Ankara Üniversitesi’nde akademisyenler ve öğrenciler bir basın açıklaması yaptılar ve polis tarafından şiddetle bastırıldılar, gözaltına alındılar. Hükümet bizi susturmak istiyor ama biz susmayacağız. Türkiye’de barış için, akademik özgürlük için dayanışma…”