Almanya’da Federal Başsavcılık talimatıyla dört DİTİB imamının evine polis baskın düzenledi.

Der Spiegel dergisi internet portalından duyurduğu haberinde, Federal Başsavcılığın talimatıyma Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) dört imamın evinin polis tarafından arandığını belirtti. Bu sabahki operasyona Federal Emniyet Teşkilatı, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz Emniyet Teşkilatı’ndan polislerin katıldığı belirtildi.

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Volker Beck, Almanya’da bir süredir DİTİB imamlarının, Hizmet Hareketi’ne bağlı kişiler hakkında bilgi toplayarak Ankara’ya ulaştırdıkları yönündeki iddialar üzerine, geçtiğimiz aralık ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

Beck’in Federal Savcılığa verdiği belgeler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderildiği iddia edilen yazı ve Almanya’daki Türk konsolosluklarının Ankara’ya gönderdikleri raporlar olduğu belirtiliyor. DİTİB ise casusluk iddialarını reddediyor. DİTİB tarafından Hizmet hareketine mensup kişilere yönelik yazının kendilerini hedef almadığı halde, bazı imamların hata yaparak bireysel olarak bilgi aktardıkları görüşü savunuluyor.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eyalette 13 imamın 11 kurum ve 33 kişi hakkında topladığı bilgileri Ankara’ya aktardığı yönünde bilgiler olduğunu açıklamıştı. Rheinland-Pfalz eyaletinde de birden fazla cami imamının bilgi topladığı belirtiliyor.Spiegel Online’ın bildirdiğine göre, DİTİB’e yönelik operasyon aslında ocak ayı içerisinde yapılacaktı, ancak ertelendi. Erteleme nedeni açıkça ifade edilmese de, haberde Başbakan Angela Merkel’in Şubat ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dikkat çekiliyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı da ortaya atılan bu suçlamaların ardından DİTİB’i yakın takibe aldı.

Çatısı altında topladığı yaklaşık 900 cami derneği ile Almanya’nın en büyük İslami kuruluşu olan DİTİB ile diyalog Alman siyasilerin de dikkatle takip ettiği bir kuruluş.

DİTİB’DEN FİŞLEMEYE DOĞRULAMA

DİTİB Almanya’daki camilerde görevli üç imamın, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Ankara’ya bilgi notları gönderdiğini doğrulamış, ancak bunun bir hata olduğunu, kurumsal olarak imamlardan böyle bir talepte bulunulmadığını savunmuştu.

Alman makamlarının başlattığı incelemede imamlar tarafından gönderilen bilgilerin içeriği, bunların casusluk veya istihbarat faaliyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de mercek altına alınacak.

Skandalın ardından, muhalefetteki Yeşiller Partisi milletvekili Volker Beck de Federal Başsavcılık’a suç duyurusunda bulunmuştu.

Casusluk soruşturması

Spiegel operasyonlarda casusluk skandalı çerçevesinde Gülen yapılanmasına dair yazılan yazıların gizli servis belgesi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunun, soruşturmanın en önemli bir parçasını oluşturduğunu yazdı. Şayet bu belgeler bu kategoride değerlendirilirse, DİTİB imamları gizli servise bağlı olarak çalışmıyor olsalar dahi hukuki açıdan ‘casus’ olarak derecelendirilebilecek. Federal Başsavcılık Alman Ceza Yasası’nın 99. maddesi uyarınca ‘yabancı bir ülke adına casusluk yapmak’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier geçen hafta Düsseldorf’ta Eyalet Meclisi İç Komisyonu’na bilgi vererek, casusluk yapan en az 13 imamın olduğunu belirtmişti. Freier Rheinland-Pfalz eyaletindeki üç cami cemaatinden de imamların bilgi topladığını, 33 şahıs ve 11 eğitim kuruluşunun imamlar tarafından Diyanet’e ihbar edildiğini açıklamıştı.

İstihbarat servisinin elindeki verilere göre Türkiye’nin Köln, Düsseldorf ve Münih Konsolosluklarındaki din hizmetleri ataşeleri Diyanet İşleri’ne üç rapor gönderdi. Başka belgelerin de gönderilmiş olabileceği üzerinde duran Anayasayı Koruma Teşkilatı tüm casusluk faaliyetinin din hizmetleri ateşeleri tarafından yönlendirildiği görüşünde.