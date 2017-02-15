Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Soma İlçe Genlik Kolları tarafından “Büyük ve Güçlü Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşma yapan AKP İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, “Bu referandum oylamasında yüzde elliyi geçemezsek iç savaşa hazır olun.” dedi.

AKP’li İl Başkan Yardımcısı: Yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun

Soma Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konferansa, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AKP İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, AKP İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Gençlik Kolları Başkanı Erol Saygılı, Kadın Kolları Başkanı Sultan Çoban, sivil toplum örgütleri temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Konferansta konuşan AKP İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, anayasa değişikliği referandumda hayır çıkması ihtimalini işaret ederek, “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın” dedi.

“BAŞARISIZ OLURSAK İÇ SAVAŞA HAZIR OLUN”

Ozan Erdem referandum sonucunda ‘HAYIR’ çıkma ihtimalini şu sözlerle değerlendirdi:

“Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim. 15 Temmnuzda İstanbul, Ankara’da bizlerde tankların savaş uçaklarının altında mücadele etmek istedik. ama evimizden çıkarken tank yok diye çıkmadık var diye çıktık. Keşke olsaydı da İstanbul, Ankara’daki o muzaffer milletin şerefine o yaşadıklarını bizde yaşayabilseydik. Kanımızı verdiğimiz gibi bu sefer kanımızı canımızı, bedenimizi değil, oyumuzu vermek zorundayız. Ama bu oyumuzu sadece kendimiz ile yakın komşularımız ailemiz ile değil, Ankara, İstanbul, Trabzon’daki akrabalarımıza 81 vilayette telefonunuzun içersindeki rehberde kim varsa açın Allah rızası için anlatın. Ben inanıyorum ki biz buradan ne kadar başarıyla çıkarsak 2023, 2053, 2071 hayal ve hedeflerimize büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çok daha hızlı varacağız.”