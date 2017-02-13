YSK Başkanı Sadi Güven, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının 27 Mart’ta referandum için oy kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği halk oylamasının 16 Nisan Pazar günü yapılmasına karar verildiğini belirten Güven, Yurtdışında kurulan temsilciliklerde oy verme tarihlerini de açıkladı: “Temsiliciliklerde 27 Mart -9 Nisan 2017 tarihleri arasında, gümrük kapılarında ise 27 Mart – 16 Nisan 2017 tarihleri arasında oy kullanılacak. Halk oylamasında beyaz renk üzerine ‘Evet’, kahverengi üzerinde ‘Hayır’ ibareleri bulunan birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçim takvimi 16 Şubat 2017 tarihinde itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 tarihinde askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir. Halk oylamasının başlangıç tarihi itibariyle seçmen kütüğümüzü Mernisten ayıracağız. Halkımız askı dönemi ile itiraz döneminde Merniste mağdur olmadan adres değiştirme işlemini yapabilecektir.”

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“Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere yönelik bilgilendirme hizmetlerinde YSK’nın secmen.ysk.gov.tr internet adresinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla ulaşılabilecektir. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler kurulumuzun internet sayfasından veya e-Devlet kapısı üzerinden kendisinin yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığı, bağlı bulunduğu dış temsilcilik bilgisi, askı döneminde bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda yapması gereken adımlara ilişkin açıklamalar, seçim dönemi içerisinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgiler, yurtdışında oy verme tarih aralıkları, seçim günü oy vermeyle ilgili bilgilere ulaşabileceklerdir. Web sitemizin yurtiçi seçmen sorgulama ve yurtdışı seçmen sorgulama sonucu gelen sayfasına seçmenlerin e-posta adresi veya cep telefonu bilgilerini girmesi durumunda, YSK olarak seçim dönemlerinde seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listesinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listesinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimize kayıtlı e-posta adreslerine veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilecektir.”