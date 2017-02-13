Erdoğan’ın muhalifleri takip teşkilatı haline getirdiği MİT’in kanunsuz faaliyetleri, Hollanda, Belçika ve Almanya’nın ardından Avusturya’da da deşifre oldu.

Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Peter Pilz, Türkiye’nin Avusturya’da MİT koordineli 200 kişilik bir casus ağı kurduğunu açıkladı. Pilz, 36 sayfalık raporunda MİT bağlantılı bu ajanların Erdoğan muhaliflerini Ankara’ya bildirdiklerini belirterek Avusturya Hükümeti’nden gerekeni yapmasını istedi.

Pilz’in bazı bölümlerini Avusturya istihbaratı verilerine dayandırdığı raporun merkezinde Avusturya Türk İslam Birliği vardı.

29 sayfası açıklanan ve 7 sayfası gizli tutulan raporda, ATİB’in tıpkı Almanya’daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) benzer biçimde ‘parti organı’ gibi faaliyet gösterdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gibi dini dernekleri kullanarak kitleleri ‘mobilize etmeye’ çalıştığı öne sürüldü.

Ayrıca Avusturya’da yaşayan 250 bin Türk kökenli göçmenin 116 bininin hala Türk vatandaşı olduğu bilgisi verilerek bu insanların Erdoğan’ın enstrümanı haline getirilmek istendiği iddia edildi.

Erdoğan’ın Avusturya’da adeta bir paralel ağ kurduğunu ve ellerinde deliller bulunduğunu belirten Pilz, bu ekibin muhalifleri Ankara’ya raporladığını söyledi. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayın soruşturulacağını açıkladı.

“AKP muhalifleri rapor ediliyor”

Bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili ve Güvenlik Sözcüsü Pilz, şu açıklamaları yaptı: “MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile ATİB (T.C Diyanet işleri Başkanlığı’na bağlı Avusturya Türk İslam Birliği), UETD (Avrupa-Türk Demokratlar Birliği), MÜSİAD Austria (Müstakil İşadamları ve Sanayiciler Derneği Avusturya) gibi kuruluşlar aracılığı ile Avusturya’da yaşayan AKP muhaliflerini rapor edip merkeze bildiriyorlar. Türk Hükümeti her yıl düzenli olarak 20 ila 30 Milyon Euro bütçeyle bu oluşuma destek veriyor.”

Avusturya İçişleri Bakanlığı: Ajanlık yapanlar hakkında soruşturma açılacak

Konuyla ilgili konuşan Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karl-Heinz Grundböck ise kendilerine ulaşan deliller doğrultusunda MİT ajanları hakkında gereken soruşturma ve yasal işlemlere hemen başlayacaklarını belirtti.

Pilz’in düzenlediği basın toplantısıyla iddiaları gündeme taşımasından sonra ülke medyasında ATIB Başkanı M. Fatih Karadaş’ın Ankara’ya dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

İddiaların odağında bulunan UETD ve MÜSİAD ise referandum için açık açık Erdoğan için kampanya yürütüyor.