Sibiu ili Târnava – Copșa Mică arasındaki (DN14) otoyol istikametinde seyreden bir servis otobüsü aniden alev alınca trafik bir süre kilitlendi. Yanan otobüsteki yolcuların hemen tahliye edilmeleri büyük bir faciayı önledi.

Sibiu Trafik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bugün öğleden sonra bir servis otobüsü 6 yolcusu ile beraber DN14 yolu üzerinde (Târnava – Copșa Mică) arasında seyrederken aniden alev aldı. Hemen yolcuların otobüsten tahliye edilmeleri nedeniyle herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. Yardım çağrısı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen otobüsün tamamen yanmasına engel olamadı.