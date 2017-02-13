Romanya’daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Dün akşam Başkent Bükreş’in yanı sıra ülkenin önemli şehir merkezlerinde toplanan on binlerce kişi Hükümeti protesto etti. Bükreş Victorie meydanında toplanan halk, ışıklarla devasa Romanya bayrağı oluşturarak hükümetin istifasını istedi.

Tartışmalı “Yolsuzlukları aklama” ve Ceza kanununda yapılacak değişikliklere tepkiyle başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilerle devam ediyor.

Bükreş’teki Hükümet Meydanında (Victorie) toplanan on binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı açtı. Cluj, Sibiu, Iasi ve Timişoara kentlerinde de binlerce kişi gösteriler düzenledi.

Öte yandan 8 gündür Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan hükümet yanlısı bin kişi de söz konusu kararnameleri kınayan ve hükümet karşıtı protestolara desteğini açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’i istifaya çağırdı.

Romanya’da 22 Ocak’ta başlayan protesto gösterilerinin ardından hükümet geri adım atmış, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerini geri çekme kararı almıştı. Kararnamelerin geri çekilmesine ilişkin karar, 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak göstericiler, bu kez hükümet istifa edene karar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Protestolar nedeniyle İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu, Adalet Bakanı Florin Iordache ve iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) yerel kadrolarından birçok isim istifa etmişti.

Hükümetin hazırladığı af ve ceza kanunundaki değişiklikleri kapsayan kararname, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişilerin affını öngörüyordu. Ayrıca 48 bin Euro’dan aşağı devlet zararlarına af öngörüyordu.

Yolsuzlukla mücadelenin zayıflayacağını düşünen yüz binlerce kişi ülke genelinde yaklaşık 3 haftadır protesto gösterileri düzenliyor. Romanya’daki af tasarısı protestoları, ülkede komünizmin çöktüğü 1989 yılından sonra organize edilen en geniş katılımlı protestolar olarak değerlendiriliyor.