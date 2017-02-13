Romanya’da tartışmalı ceza yasasına tepki olarak üç haftadır devam eden protestolar durmayınca Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in teklif ettiği ‘yolsuzlukla mücadele’ konusunda bir referandum düzenlenmesi teklifi parlamentoda oy çokluğu ile kabul edildi.

Teklifi parlamentoya sunan Ulusal Liberal Partisi Geçici Genel Başkanı Raluca Turcan, yolsuzluğa karşı vatandaşlara söz sahibi olma imkânı tanıyan referanduma herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Krize müdahale eden Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis referandum önerisi getirmişti, teklif parlamentoda 310 milletvekilinin tamamının oyuyla kabul edildi. Meclis kararı referandum için bir tavsiye niteliğinde ve bir tarih de belirlenmiş değil.

Referandum çıkışının iki haftadır süren sokak gösterilerini önemli ölçüde yatıştırması bekleniyor. Yolsuzluk suçlarının bir bölümüne af getiren tasarı ülkede 1989 yılı Çavuşesku sonrası dönemdekı en büyük protestolarla karşılanmıştı.

Başbakan Sorin Grindeanu hükümeti kurulalı 2 ay olmasına karşın 3 haftadır süren protestolarla karşı karşıya kalırken, af teklifinin mimarı, Adalet Bakanı Florin Iordache ise geçtiğimiz hafta istifa ederek bakanlıktan ayrılmıştı.