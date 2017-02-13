Cernavoda’da buz tutan ‘Tuna –Karadeniz’ kanalı üzerinde gezintiye çıkan bir maceraperest, buzlar kırılınca geriye dönemedi. Kanalın ortasındaki bir buz adasına sığınan adamı “acil yardım” çağrısı üzerine gelen ilk yardım ve itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı.

Köstence Acil Kurtarma Müdürlüğü (ISU)’dan yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan adam macera olsun diye buz tutan Tuna-Karadeniz kanalı üzerinde gezmeye başladı. Ancak tam geri dönmek isteyince arkadaki buz tabakaları kırılmaya ve parçalanmaya başladı. Bunun üzerine korkarak

kanal ortasındaki kalın buz adasına kendini atan adam bir yandan da telefonuyla “acil yardım” çağrısında bulundu. Acil Kurtarma ve İtfaiye ekipleri, kanalın ortasında kalan adamı uzun çabalar sonunda kurtarmayı başardı.

Acil Kurtarma Ekipleri, bölgedeki vatandaşları ve balıkçıları kanal üzerindeki buz tabakaları üzerinde gezmemeleri konusunda uyararak kanaldaki buzun aldatıcı olabileceğini ifade ederek dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.