CHP tarafından hazırlanan ‘AKP’nin İnsan Hakları Karnesi’nde Türkiye’nin son 15 yılda geldiği noktayı gözler önüne serildi. Rapora göre, kadına şiddet ve çocuklara tecavüz davaları katbekat arttı. 15 yılda nüfus yüzde 13.8 büyürken tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 232 arttı. 2002-2015 arasında 184 gazeteci tutuklanırken tutuklu gazeteci sayısı 2016’da 27 Temmuz itibarıyla 150’ye ulaştı. Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 151. sırada yer alırken, Gazetecileri Koruma Komitesi raporunda en çok gazeteci hapse atan ülkeler sıralamasında birinci oldu. Türkiye 2016’da Dünya Hukukun Üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 99., iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler kategorisinde 6. sırada yer aldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP, OHAL kapsamında ihraç ettiği binlerce akademisyen, öğretmen, hâkim ve savcıyla 12 Eylül Askeri Darbesi’ni geride bıraktı. CHP’nin İnsan ve Doğa Hakları’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok sorumluluğunda hazırladığı ‘’AKP’nin İnsan Hakları Karnesi’’nde şu çarpıcı veriler yer aldı:

432 faili meçhul

* 2010-2015 arasında 432 faili meçhul cinayete kurban gitti. Faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerin araştırılması için verilen 21 Meclis Araştırma Önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

* AKP iktidara geldiğinde 59 bin 429 olan tutuklu ve hükümlü sayısı 2016’da 197 bin 297’ye ulaştı. 15 yılda nüfus yüzde 13.8 artarken, tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış yüzde 232 yükseldi.

1299 yargısız infaz

* 2010-2015 arasında 1299 kişi yargısız infaz edildi.

* Türkiye, 2016’da Dünya Hukukun Üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 99, iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler kategorisinde 6. sırada yer aldı.

* Türkiye 2015’te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma ilkesini 2015’te 20 kez, ifade özgürlüğü ile ilgili maddesini ise 28 kez ihlal ederek Avrupa ülkeleri arasında ilk sıraya oturdu.

* Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin son bir buçuk yılında açılan hakaret davası 26 iken, Abdullah Gül’ün 139, Tayyip Erdoğan’ın 1845 oldu.

Gazeteciler hapiste

* 2002-2015 arasında 184 gazeteci tutuklandı. Haber yapmak suç oldu, tutuklu gazeteci sayısı 2016’da 27 Temmuz itibarıyla 150’ye ulaştı. Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 151. sırada yer alırken, Gazetecileri Koruma Komitesi raporunda en çok gazeteci hapse atan ülkeler sıralamasında birinci oldu.

* AKP iktidarında 112 bin 24 internet sitesi kapatıldı. İnternet Özgürlüğü endeksinde Türkiye ‘Özgür olmayan ülke’ seviyesine indirildi.

* 9 il ve 35 ilçede 2016’da sokağa çıkma yasağı uygulandı. 78 çocuk, 69 kadın, 60 yaş üzerindeki 30 kişiyle toplam 338 sivil vatandaş yaşamını yitirdi.

Darbelerden beter

* Küresel Barış Endeksi’nde Türkiye 163 ülke arasında 45. sırada, Dünya Demokrasi endeksinde Türkiye 2015’te 167 ülke arasında 97. sırada yer aldı.

* 12 Eylül’de 3 bin 854 öğretmen, 120 akademisyen, 47 hâkim ihraç edildi, 31 gazeteci tutuklanırken AKP’nin OHAL’i 12 Eylül’ü geçti. Yalnızca 161 günde 30 bin 470 öğretmen, 3 bin 957 akademisyen, 3 bin 456 hâkim ve savcı ihraç edildi. 119 gazeteci tutuklandı.

* Güvenlik güçleri 2002-2015 arasında 4 bin 185 toplantı ve gösteriye müdahale etti.

Kadın ve çocuklara yönelik taciz patladı

* 2002-2015 arasında 13 bin 928 kadın cinayeti gerçekleşti. Kadına şiddet son 7 yılda yüzde 1400 arttı. Türkiye’de kadınlara yönelik cinsel taciz son 14 yılda yüzde 449 arttı. Türkiye, Küresel Cinsiyet Eşitliği’nde 144 ülke arasında 130, Türkiye Kadınlar Politik Gücü Endeksi’nde 113, Kadınların Ekonomiye Katılım ve Fırsatlar Eşitliği’nde 129. oldu.

* Türkiye, OECD ülkeleri içinde çocukların fırsat eşitliğinde 35 ülke arasında 34. oldu. Ceza mahkemelerinde çocuklara karşı işlenen suçlar kapsamında açılan dava sayısı 2010’da 16 bin 135 iken 2015’te bu sayı yüzde 5 artışla 16 bin 957’ye ulaştı. Çocuklara yönelik cinsel istismar 14 yılda yüzde 434 arttı.

* 2010-2015 arasında 16-17 yaş arası 232 bin 313 kız çocuğu evlendirildi. 2015’te 15-16 yaş arası 17 bin 789 çocuk doğum yaptı.

* 2008’den bugüne 47 trans birey öldürüldü. Sadece son 1 yılda 11 trans birey katledildi. 35 trans birey ise AKP iktidarında intihar etti.