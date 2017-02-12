Lenfoma kanseri olan ve durumu ağırlaştığı için hastaneye yatırılan öğretmen Mevhibe Altıntaş’ı gözaltına almak için polisler hastaneyi bastı.

Ankara Memorial Hastanesi’ne baskın düzenleyen polis öğretmen Mehvibe Altıntaş‘ın durumunun çok ağır olduğunu görerek kendine gelmesini beklemeye başladı. Altıntaş biraz toparlanırsa gözaltına alınacak. Bunun için polisler hastanede nöbet tutmaya başladı.

Cemaat’e yönelik operasyonlar kapsamında Mevhibe Altıntaş’la birlikte eşi hakkında da yakalama kararı olduğu öğrenildi.

ALTINTAŞ’IN EŞİ: ALLAH, DARDA KALANLARI ORTADA BIRAKMAZ

Mevhibe Altıntaş‘ın eşi, karısına uygulanan bu akıl almaz tutuma tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Ben ve eşim 17/25 Aralık’ta başlayan 15 Temmuz sahte darbesiyle doruğa çıkan nefret operasyonlarından etkilenenlerdeniz. İkimiz de Aksaray’da Sema Koleji’nde sınıf öğretmenliği yapıyorduk. İşimizi kaybettik. Ben iş oldukça inşaatlarda çalışıyorum. Hanımın durumu daha kötü, 3. dereceden lenf kanseri. 6 aydır tedavi görüyor kemoterapi çok ağır geçiyor bundan daha ağırı ikimiz de aranıyoruz. Hanımı kayınpeder hastaneye götürmek zorunda kalıyor ve tutuklanma korkusuyla yola çıkıyorlar ve bakıma muhtaç bir çocuk ortada. Hesaplarımıza bloke kondu. Hanım ve ben yaklaşık 7 aydır ayrıyız. Her şeye rağmen Allah’a şükürler olsun. Bu bir imtihan bunu bilir ve sabrederiz. Bunları tarihe not düşülsün diye yazıyorum. Yoksa kimseden bir beklentim yok. Allah darda kalanları ortada bırakmaz. Rabbim hepimize tez zamanda yardım etsin inşaallah!”

MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL: İNSANLIK BU MU?

Vicdanları yaralayan drama Twitter hesabından tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, vicdanlara seslendi:

Müteddeyin, dini hassasiyetleri olan VE insan hakları savunucuları!! BURASI Filistin değil, TÜRKİYE !!!!! İNSANLIK BU MU?..