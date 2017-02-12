Fethullah Gülen Hocaefendi, son Bamteli sohbetinde manifesto gibi açıklamalar yaptı: İşte o açıklama:

“Aklını peynirle yemiş insanlar; eziyet etmek, işkencede bulunmak suretiyle, insanları kendi çizgilerine çekeceklerini zannediyorlar. Allah’a inanan, Rasûlullah’a inanan (sallallâhu aleyhi ve sellem) gerçek mü’min; iz’an mü’mini, yakîn mü’mini, ilme’l-yakîn mü’mini, ayne’l-yakîn mü’mini, hakka’l-yakîn mü’mini, tevekkül-i tâm mü’mini, teslim-i tâm mü’mini, tefviz-i tâm mü’mini, sika-i tâm mü’mini, o türlü şeylere katiyen tenezzül etmez. Acından ölse bile, el-etek öpmez. El-etek öpecekse şayet, Allah’ın nâm-ı celil-i sübhanîsinin bayrak gibi dalgalanması için.. öper. Onun için yapar; mü’min kardeşlerine yardım etmek için yapar.” dedi.