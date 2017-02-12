15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan cadı avı kapsamında tutuklanan Emre Yavuz’u ziyarete giden eşi Ayfer Yavuz cezaevi girişinde gözaltına alınıp tutuklandı.

Emre Yavuz tutuklandığında doğumuna az bir süre kaldığı için de ziyaretine gidemediği eşine bebeğini göstermeye giden Ayfer Yavuz da daha önce benzerleri yaşanan insanlık dışı muameleye maruz kaldı. 23 Ocak günü aktarmalı olarak Muğla’dan Kars’a uçak bileti alan Ayfer hanım, 4 yaşında kızı Zeynep ve 4.5 aylık bebeği ile cezaevine ulaştı. Kapıdaki işlemleri tamamlandıktan sonra eşi ile görüşeceği salona geçmek için göz taramasına girdi. Bu esnada hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesi ile Jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayfer Yavuz, Iğdır Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılıp tutuklandı.

4.5 aylık bebeği Ayfer Yavuz ile birlikte cezaevine alınmak istenmedi. Ancak yanında bulunan dede Hüseyin Yavuz isyan edince cezaevi yetkilileri bebeği annesine vermeyi kabul etti. Ayfer hanım, şimdi bebeği ile Kars T Tipi Cezaevinde tutuklu.

Ayfer ve Emre Yavuz çiftinin kızı Zeynep ise dedesi Hüseyin Yavuz’a teslim edildi.